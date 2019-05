Waffenlager in L.A.-Villenviertel entdeckt

In einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles hat die Polizei ein Waffenarsenal mit mehr als 1000 Gewehren und einer grösseren Menge Munition entdeckt. Dies berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit).

«Das ist ein grosses Versteck», sagte ein Polizeisprecher dem Sender KTLA. Es sei kaum zu begreifen, wie jemand in einem Villenviertel wie diesem so viele Waffen haben konnte. Das Abtransportieren der Waffen werde viel Zeit beanspruchen: «Wir werden wohl noch lange hier sein, allenfalls sogar bis morgen», so der Sprecher gegenüber der «Los Angeles Times».

Polizei erhielt Tipp

Die Polizei und die Waffenbehörde ATF hatten nach einem anonymen Tipp über illegale Waffenkäufe das Haus in der Nobelgegend von Bel Air und Holmby Hills am Mittwoch durchsucht. Fernsehbilder zeigten Berge von Waffen, die in der Einfahrt der Millionen-Villa von den Beamten aufgestapelt waren.

Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Über den Besitzer des Hauses wurde zunächst nichts bekannt.

Villa von Jay-Z und Beyoncé liegt ganz in der Nähe

Während des Polizeieinsatzes herrschte, wie die «Los Angeles Times» schreibt, Trubel in der noblen Nachbarschaft: Hubschrauber, gesandt von TV-Sendern, ratterten in der Luft, während am Boden Dutzende Reporter und Fotografen die Einfahrt des Anwesens belagerten. Neugieriege Autofahrer hielten an, um herauszufinden, was los ist, dazu kamen Touristenbusse, die zuvor an der nahe gelegenen Playboy Mansion und anderen Liegenschaften von Berühmtheiten wie zum Beispiel der Villa von Jay-Z und Beyoncé, die weniger als einen Kilometer entfernt liegt, vorbeigefahren sind.

Riesiges Waffenarsenal in Luxuswohnviertel von L.A. entdeckt

(rab/sda)