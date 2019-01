Touristen fassen Ronaldo an den Penis

Vor knapp vier Jahren erhielt Cristiano Ronaldo eine lebensgrosse Bronze-Statue im Pestana-CR7-Hotel in Funchal. Mittlerweile sticht besonders eine spezielle Stelle der Figur den Besuchern ins Auge. Also eigentlich nur, wenn man seinen Blick auf den Schritt des Portugiesen richtet.

Die Stelle im Intimbereich glänzt besonders. Dies aus einem einfachen Grund: Die Touristinnen greifen Ronaldo immer wieder zwischen die Beine. Dies ist ein beliebtes Motiv für Erinnerungsfotos. Mittlerweile wurde die Stelle schon so oft berürhrt, dass sie regelrecht glänzt. Die Figur wird allerdings auch zu anderen Zwecken verwendet.

Gesicht sorgt für Spott und Hohn

Cristiano Ronaldo und Bronzestatuen – wahrlich keine Liebesgeschichte. Die Büste seines Gesichts, die 2017 am Flughafen in Madeira präsentiert wurde, sorgte weltweit für Spott und Hohn. Das Werk zeigte einen Ronaldo mit tief hängendem Auge, schief lächelndem Mund und seltsam geformten Haaren. Die Figur wurde nach nur einem Jahr ersetzt, mittlerweile steht Ronaldo 2.0 am Flughafen in Madeira.

Remember that famous Cristiano Ronaldo statue ? Emanuel Santos saw his dream project turn into a nightmare to him and his family, the sculptor was invited for a second chance, we all deserve it a 2nd chance. pic.twitter.com/DZL6ttnWUu