Rottweiler attackiert Mutter und zwei Kinder

Ein Rottweiler hat in Baden-Württemberg eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder angegriffen. Der Hunde sprang in Messkirch im Landkreis Sigmaringen über einen Grundstückszaun und packte zunächst einen einjährigen Jungen an der Jacke.

Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht, wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Mittwochabend mitteilte. Als die Mutter eingriff und den Kleinen hochnahm, verbiss sich der Rottweiler in den Oberarm der Frau.

Auf Traktor geflüchtet

Dennoch gelang es der 30-Jährigen, ihre ein und drei Jahre alten Söhne in den Fahrradanhänger zu setzen und davonzufahren. Weil der Rottweiler nicht von der Familie abliess, flüchtete sich diese auf einen abgestellten Traktor. Zeugen wurden auf den Vorfall am Dienstag aufmerksam und leisteten Hilfe.

Die Mutter wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht und dort stationär behandelt. Der einjährige Sohn und sein dreijähriger Bruder, der diverse Prellungen und Blutergüsse davontrug, konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen.

Der Rottweiler wurde später durch Polizeibeamte bei seinem Besitzer in Messkirch gefunden. Gegen den Halter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(sda)