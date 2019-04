Polizei verunglückt auf Weg zu Flugzeugabsturz

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Deutschland sind am Sonntag nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Maschine sei nordwestlich von Erzhausen in Südhessen auf ein Feld gestürzt und komplett ausgebrannt, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. An Bord der Maschine seien vermutlich neben dem Piloten zwei Passagiere gewesen.

Eine der reichsten Frauen Russlands sass in der Maschine

Den Angaben zufolge handelt es sich um russische Staatsangehörige, die von Frankreich aus auf dem Weg nach Egelsbach waren. Auch die Ursache für den Absturz war zunächst unklar.

An Bord des Kleinflugzeugs sei die Ehefrau des Chefs der russischen Fluggesellschaft S7, Wladislaw Filew, gewesen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Die 55-Jährige war 2018 laut dem US-Magazin «Forbes» die viertreichste Frau Russlands mit einem geschätzten Vermögen von 600 Millionen US-Dollar. Gemäss den Berichten soll die Unglücksmaschine zur Flotte der S7 Airlines gehört haben.

Russia’s fourth richest woman, Natalia Fileva, who chaired the executive board of S7 Airlines, has been named as one of the victims of a small plane crash near Frankfurt, Germany, which took the lives of a pilot and another passenger. https://t.co/3fiSN5ifFR pic.twitter.com/KN2YNFLFwx