Sänger nach Sturz von Kreuzfahrtschiff vermisst

Die US-Küstenwache sucht verzweifelt nach dem 20-jährigen Arron Hough, der am 24. Dezember bei einer Kreuzfahrt kurz vor Puerto Rico über Bord der «Harmony of the Seas» gegangen sein soll. Er hat als Sänger und Tänzer auf dem Kreuzfahrt-Giganten gearbeitet.

Ein Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Carribean Cruise bestätigte gegenüber «Bild», dass es Videomaterial gibt, das Hough um 4 Uhr morgens auf Deck 5 zeigt. Dort befinden sich das Theater, der Speisesaal und mehrere Bars.

Nicht zur Arbeit erschienen

«Danach wurde er nicht mehr gesehen», so Sprecherin Marta Moya Abad-Torres. «Die lokalen Behörden wurden informiert und eine schiffsweite Suche nach dem Besatzungsmitglied durchgeführt.» Die US-Küstenwache soll um 13.45 Uhr alarmiert worden sein, nachdem der Entertainer nicht zu seiner Schicht erschienen war.

Das Schiff legte am Sonntag in Fort Lauderdale ab und ist sieben Tage unterwegs.

