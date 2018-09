Zweiköpfige Baby-Schlange mit einem Herz

Im US-Bundesstaat Virginia wurde eine aussergewöhnliche Entdeckung gemacht. Eine zweiköpfige Baby-Kupferkopfschlange hatte sich auf ein privates Gründstück verirrt. Laut J.D. Klöpfer vom «Departement für Fischerei und Wildtiere» in Virginia sind solche Funde extrem selten, weil die Tiere schlicht nicht lange genug überleben.

Die Schlange wurde für genauere Untersuchungen dem «Wildlife Center of Virginia» übergeben. «Es scheint so, dass der linke Kopf der dominante ist», so die Spezialisten. «Röntgenaufnahmen zeigen, dass die Schlange zwei Luftröhren (die rechte ist weiter entwickelt) und zwei Speiseröhren (die rechte ist weiter entwickelt) hat. Zudem teilen sich die Köpfe ein Herz und eine Lunge.»

Sollte das seltene Exemplar überleben, wird es einem Zoo zu Ausbildungszwecken übergeben.

(dmo)