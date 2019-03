Erneut muss eine Boeing 737 Max 8 notlanden

Wie «focus.de» schreibt, soll es während des Flugs zu Motorenproblemen gekommen sein, die jedoch in keinem Zusammenhang mit der Absturzursache bei den beiden Boeing-Abstürzen stünden. Da die Maschine nach Kalifornien zur Lagerung überführt werden sollte, waren keine Passagiere an Bord.

Wie bei Flightradar24 zu sehen ist, kam es kurz nach dem Start in Orlando bereits zu Störungen, woraufhin der Flieger sofort wieder umgekehrte.

#WN8701, a Southwest #737MAX 8 being ferried to Victorville for storage returned to Orlando shortly after departure this afternoon after reporting a failure of its right engine. https://t.co/jKVRO0ki9C pic.twitter.com/yn2I63kJGO