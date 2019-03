Horror-Video – wie in einem Ego-Shooter

Brenton Tarrant, einer von mutmasslich mehreren Täter der Anschläge auf Moscheen in Christchurch, NZ, filmte seine Tat mit einer Kamera und streamte die ganze Zeit live.

Zu sehen ist, wie ein Mann in mit weissen Schriftzeichen und Symbolen beschriebener Kampf-Montur in ein Auto steigt und losfährt mit dem sarkastischen Spruch «Und denkt daran: Abonniert Pewdiepie!» Bei den Schriftzeichen soll es sich um die Namen anderer rechtsextremer Terroristen handeln, die früher Anschläge verübt haben.

Danach ist zu sehen, wie er zu osteuropäisch klingender Volksmusik in Richtung Moschee fährt. Dort angekommen, beginnt der Horror. Seelenruhig marschiert der Täter wie in einem Ego-Shooter-Game in die Moschee und schiesst auf jeden einzelnen Menschen, dem er begegnet – egal, ob die Gläubigen ihm entgegenkommen, davonrennen oder sich verängstigt auf den Boden kauern.

Nachdem der Mann kurze Zeit auf dem Parkplatz herumballert, kehrt er in die Moschee zurück, wo er nochmals auf jeden einzelnen der Dutzenden leblosen Körper schiesst.

Später setzt er sich wieder ins Auto und schiesst während der fahrt durch die Scheiben hindurch auf Passanten.

In einem der letzten Kommentare ans Publikum bekundet der Mann Freude und Überraschung, wie reibungslos alles geklappt habe.

Appell: Video nicht teilen

Das Video kursiert nun auf Social Media, obwohl die Plattformen die Uploads ständig löschen. Es ist unerträglich anzuschauen und Internet-User werden aufgerufen, das Video weder zu suchen, es anzuschauen, noch es zu teilen.

(20min)