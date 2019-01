Schweizer Grapsch-Opfer droht eine Strafe

Ein 20-Jähriger hat in der Silvesternacht mehreren Frauen am Wiener Rathausplatz an den Po gefasst. Als er dies bei einer 21 Jahre alten Frau aus Genf machte, wehrte sich die Schweizerin reflexartig und brach dem Mann mit einem Faustschlag das Nasenbein.

Beide wurden angezeigt. Dem Angreifer droht nun eine Strafe wegen sexueller Belästigung. Doch auch das Opfer könnte sich wegen dem Faustschlag vor Gericht verantworten müssen, wie der österreichische Star-Anwalt Rudi Mayer gegenüber «Heute.at» erklärt.

Gericht kann Einstellung des Verfahrens verfügen

In den meisten Fällen jedoch endet ein solches Verfahren für den Beschuldigten «im schlimmsten Fall» mit einer Geldstrafe. Diese würde im Bereich von 150 Euro liegen.

Möglich ist aber auch – wie Anwaltskollege Alfred Boran erläutert – dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren zurücklegt und die Anzeige fallen lässt. Selbst wenn ein Verfahren eröffnet wird, kann das Gericht zu Beginn der Verhandlung eine Einstellung verfügen.

Die 21-Jährige ist am Mittwoch in der Früh zusammen mit ihren beiden Freundinnen zurück nach Genf geflogen.

(heute.at/vro)