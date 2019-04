Schweizer Tourist (17) bewusstlos geprügelt

Drei Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen 17-jährigen Schweizer Tourist an der Köpenicker Strasse in Berlin ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Schweizer von hinten zu Boden gestossen worden. Anschliessend schlugen ihm die Täter mit Fäusten ins Gesicht.

Einer der Schläger habe den Kopf des Jugendlichen gepackt und mehrmals aufs Trottoir gestossen, schreibt die Polizei. Dabei wurde der Schweizer im Gesicht verletzt. Durch den Angriff wurde er bewusstlos.

Die Täter stahlen ihm schliesslich das Handy aus dem Hosensack und ergriffen die Flucht. Als er das Bewusstsein wieder erlangte, rief der Schweizer die Polizei. Nun ermittelt das Raubkommissariat. Bisher konnten die Täter nicht identifiziert werden.

(vro)