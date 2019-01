Schweizer stirbt beim Schnorcheln

Ein 53-jähriger Schweizer ist in Thailand beim Schnorcheln ums Leben gekommen. Er sei mit seiner Familie am Donnerstag am Strand in Krabi gewesen, berichtet «The Thaiger». Der Mann sei ohne Schwimmhilfe ausserhalb der markierten Zone schnorcheln gegangen.

Zeugen zufolge wurde der Schweizer von einer Welle erfasst und unter Wasser gedrückt. Er habe noch versucht, ans Ufer zurück zu schwimmen, habe jedoch nicht genügend Kraft gehabt. Andere Strandbesucher kamen ihm schliesslich zu Hilfe. Eine Gruppe thailändischer Krankenschwestern, die ebenfalls vor Ort war, versuchte, dem Mann Erste Hilfe zu leisten. Im Spital wurde er jedoch für tot erklärt.

Die Behörden warnen davor, die gekennzeichneten Schwimmzonen zu verlassen, da ausserhalb dieser Zonen hohe Wellen auftreten können. Zudem wird Schwimmern derzeit empfohlen, mit einer Schwimmhilfe ins Wasser zu gehen.

(vro)