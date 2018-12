Schweizer in Acapulco von Einbrecher erstochen

Ein 84-jähriger Schweizer ist in einer Ferienunterkunft im mexikanischen Badeort Acapulco erstochen worden. Seine Frau sei verletzt worden, als Unbekannte offenbar versucht hätten, in der Nacht zum Donnerstag in das Haus einzubrechen, teilte die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Bundesstaat Guerrero mit.

Einzelheiten über den genauen Herkunftsort des Schweizer Paares wurden nicht genannt, wie die Nachrichtenagentur AP weiter meldete. Vom Aussendepartement (EDA) in Bern konnte die Agentur Keystone-SDA bis zum späten Donnerstagabend keine Bestätigung bekommen.

In Acapulco und dem Rest des Staates Guerrero kommt es sehr häufig zu Gewaltverbrechen. Das EDA rät daher zu Vorsicht bei Reisen dorthin.

(bee/sda)