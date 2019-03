Schweizer wird 2 Jahre von Frau und Sohn gefoltert

In Dajabon, einer Stadt in der Dominikanischen Republik an der Grenze zu Haiti, soll ein Schweizer zwei Jahre lang in einem fensterlosen Raum gefangen gehalten worden sein. Das berichtet «El Nuevo Diario». Die Zeitung beruft sich auf Behördenangaben.

U. H.* habe angegeben, dass seine Frau das Geld, das ihm Familienangehörige geschickt hatten, für Landkäufe, Tiere und Wertsachen verwendet habe. Sie habe sich beispielsweise eine Finca, Autos und Vieh gekauft. «Dajabon 24horas» zufolge haben Mutter und Sohn H.s Dokumente und sein Bargeld eingezogen. Zudem haben sie den Kontakt zu H.s Familie unterbunden.

Lebend mehr wert als tot

Wie ihn die Behörden fanden, geht aus dem Bericht nicht hervor. Gemäss «Dajabon 24horas» handelten die Rettungskräfte nach einer Justizanordnung. Doch H. musste auf einer Bahre aus dem Haus getragen und medizinisch betreut werden. Auf dem Weg ins Spital habe er dann angegeben, dass seine Frau ihm lediglich so viel zu Essen gegeben habe, dass er am Leben blieb. Zudem hätten seine Frau und ihr Sohn H. mehrmals mit einem Messer verletzt und geschlagen.

H. habe in einem fensterlosen Raum unter schlechten Bedingungen leben müssen. Er sei lebend mehr wert als tot, hätten Frau und Sohn ihm klar gemacht.

Im Spital sei er von Vertretern der Schweizer Botschaft erwartet worden. Dort musste er rehydriert werden. Ob es im Fall Verhaftungen gab, ist derzeit nicht bekannt. Eine Anfrage von 20 Minuten beim EDA ist noch ausstehend.

*Name der Redaktion bekannt

