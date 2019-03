Am 18. Februar wurde Rebecca zuletzt gesehen, seither ist die 15-jährige Schülerin aus Berlin verschwunden. Von Anfang an stand ihr Schwager Florian R. im Visier der Ermittler, immerhin hatte sich die Vermisste am Morgen des Verschwindens bei ihrer Schwester Jessica (27) und dessen Ehemann aufgehalten.

Jetzt äussert sich die 27-jährige Jessica zum allerersten Mal zum Fall. Im RTL-Interview schildert sie, wie sie mit den Anschuldigen gegen ihren Ehemann umgeht.

«Er ist für uns alle da»

«Man bekommt viel Druck von aussen und wird beleidigt, nur weil wir als Familie zusammenhalten», so die Berlinerin.

Florian beschreibt sie als «lustig und offen». Er habe «für jeden ein offenes Ohr. Er ist für uns alle da. Er hat auch immer geholfen, wenn irgendetwas anfällt.»

Florian R. sass bereits zweimal in Untersuchungshaft, die Ermittler konnten bisher aber keine stichhaltigen Beweise sichern, weswegen er wieder auf freien Fuss gesetzt wurde.

Bilder des Tatverdächtigen gelöscht

An seine Unschuld glaubt Jessica ganz fest, wie sie zu RTL sagte: «Auch wenn die Polizei davon fest überzeugt war, stand es für uns nicht zur Debatte, dass Flo Rebecca etwas angetan haben könnte. Wir sind alle der Meinung, dass Flo unschuldig ist.»

Mittlerweile hat die Berliner Polizei die Bilder des tatverdächtigen Schwagers und von dessen Fahrzeug gelöscht. Die Ermittler sehen derzeit «keine weiteren Erfolgsaussichten» durch die Öffentlichkeitsfahndung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Berlin mitteilten.

Das Auto von Rebeccas Schwager war durch eine Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden – und zwar am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie erneut am Tag danach. Nach der Veröffentlichung von Fotos gingen Hunderte Hinweise bei der Polizei ein, eine heisse Spur war bislang nicht darunter.



(heute.at/fss)