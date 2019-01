Sie vergisst jede Nacht, wer ihr Verlobter ist

Mit 24 Jahren erlitt die Japanerin Maruyama einen schweren Motorradunfall. Seither leidet sie laut dem «Mirror» an starkem Gedächtnisschwund, sodass sie die Menschen um sich herum nicht mehr erkennt – nicht einmal ihren Verlobten.

Die Geschichte erinnert an den Hollywood-Film «50 erste Dates», denn Maruyama vergisst jeweils über Nacht alles, was in ihrem bisherigen Leben geschehen ist. Ihr Verlobter, Li Huayu, muss sich ihr daher jeden Tag aufs Neue vorstellen. Die geplante Hochzeit mussten die beiden absagen. Li Huayu gibt die Hoffnung aber nicht auf, dass Maruyama sich eines Tages wieder an alles erinnern wird.

Bis dahin notiert sich die Japanerin alles, was sie an einem Tag tut, im Detail auf. Nur so kann sie sich in ihrem Leben orientieren. Li Huayu hilft ihr dabei. Er sieht in ihr seine Seelenverwandte und möchte trotz allem bei ihr bleiben. Auch sie ist ihm dankbar und soll gesagt haben: «Egal, wie oft ich meine Erinnerungen verlieren, ich werde mich für immer neu in ihn verlieben.»

(doz)