Ski fahren, auch vor dem ersten Schnee

In Kitzbühel in Österreich fängt die Skisaison bereits im Oktober an – egal, ob der erste Schnee bereits gefallen ist oder nicht. Dafür wird ein schmaler Pistenstreifen in rund 1800 Metern Höhe präpariert, für welchen konservierter Schnee aus dem letzten Winter verwendet wird, wie «Focus» berichtet.

Dies kritisieren die Tiroler Grünen und die Naturschutzorganisation WWF nun scharf. «Das ist Skitourismus mit der Brechstange, wie ihn Tirol weder braucht noch notwendig hat», heisst es bei den Grünen. Es sei grotesk, wie sich die Kitzbühler Bergbahnen in Zeiten der Klimakrise aufführten. Ausserdem gebe es auch so genügend natürliche Möglichkeiten, um im Tirol Ski zu fahren.

Snowfarming auch in der Schweiz

Für die Kitzbühler Bergbahnen ist es bereits die fünfte Skisaison, die schon im Oktober beginnt. Bergbahnenchef Josef Burger erklärt, dass der ökologische Fussabdruck stimme. Es sei eine gute Alternative zum aufwendigen und teuren Gletschertraining. Ausserdem sei es günstiger und umweltfreundlicher, den Schnee vom letzten Jahr unter einer Plane zu deponieren, als Schneekanonen einzusetzen.

Auch in der Schweiz, beispielsweise in Adelboden und in Davos, wird sogenanntes Snowfarming betrieben. Dabei werden Schneehaufen Ende Winter entweder mit einer Plane oder mit Sägespänen abgedeckt. Im nächsten Herbst wird dieser dann am Hang oder für die Präparierung von Langlauf-Loipen verwendet. Durch die Abdeckung bleiben rund 70 bis 80 Prozent des Schnees erhalten.

In Adelboden kann so schon seit dem 18. Oktober Ski gefahren werden. In Davos ist die Langlauf-Loipe ab dem 26. Oktober geöffnet. Adelboden beschreibt Snowfarming als funktional, ökologisch nachhaltig, umweltverträglich und hochwertig.

(doz)