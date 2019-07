In dieser Familie wird der Reihe nach geweint

Eltern müssen manchmal sehr einfallsreich sein, besonders dann, wenn das Geschrei ihrer Kinden ihnen den letzten Nerv zu rauben scheint. So ist es auch einem Vater ergangen, der mit seiner Familie in Mexiko in den Ferien war, wie «Boingboing» berichtet. Seine beiden Töchter wollten einfach nicht aufhören, zu weinen. Doch da hat er die zündende Idee.

Sein Trick besteht darin, den Kindern zu sagen, dass nur eine nach der anderen weinen dürfe – und der Vater mitmacht. Das Resultat hat er auf Video festgehalten und im Internet geteilt.

Ein Happy End

Tatsächlich funktioniert es. Erst heult der Vater auf, danach ist die jüngste Tochter dran. Diese will aber bereits gar nicht mehr weinen. Dann darf die ältere Tochter. Diese weint nochmals drauf los. Dann ist der Vater wieder dran. Die jüngste Tochter hat mittlerweile beinahe schon ein Lächeln auf den Lippen. Zuletzt verneint auch die ältere Tochter – jetzt will auch sie nicht mehr weinen.

Das Video endet schliesslich im Happy End. Der Vater kassiert von seinen Töchtern einen Handschlag und in die Frienwohnung ist wieder ruhe eingekehrt.

(doz)