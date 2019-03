So erlebten Passagiere den Lauda-Zwischenfall

Ein defektes Flugzeug hat den Betrieb am Londoner Flughafen Stansted am Freitagabend vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Crew einer Laudamotion-Maschine musste den Start wegen Triebwerksproblemen abbrechen. Drei Betroffene schilderten gegenüber «Sky News» nun was im dem Flieger vorgegangen war.

«Etwa 15 Sekunden nach dem Beginn der Beschleunigung, gab es einen lauten Knall auf einer Seite des Flugzeugs, welches daraufhin rutschend zum Stillstand kam», beschreibt Thomas Steer (24) die Schrecksekunde. «Es war furchteinflössend. Und dann schrie die Crew: ‹Evakuieren, evakuieren!›»

Ein Freund habe daraufhin den Notausgang geöffnet und sie seien zusammen mit den anderen Passagieren über die Notrutschen auf den Erdboden gelangt, so Steer weiter: «Ein paar ältere Menschen sind gestürzt und wurden von der Feuerwehr versorgt. Ernsthaft verletzt wurde niemand, nur kleinere Blessuren.»

Niemand hat geschrien

Chiara Nardi (28) will ein orange-blitzendes Licht auf der linken Seite des Fliegers gesehen haben: «Niemand hat geschrien, wir haben uns alle nur umgesehen», sagt die Frau. «Wenige Sekunden später wurden wir von der Crew aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen.»

Auch Patrick Gorman sass in dem Flieger. Er nimmt den Zwischenfall aber mit Humor: «Jetzt kann ich ‹Notfall-Evakuierung eines Flugzeugs› von meiner Bucket List streichen. Falls es jemanden interessiert, diese Rutschpartie ist rasant!»

