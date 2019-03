Dieser Fisch ist so schwer wie ein Auto

Mondfische oder Mola mola (vom lateinischen mola, «Mühlstein») sind laut Wikipedia die schwersten Knochenfische der Welt. Heisst konkret: Sie können eine Länge von 3,30 Metern erreichen und über zwei Tonnen wiegen. Zum Vergleich: Ein VW Passat wiegt rund 1,4 Tonnen.

Auf ein solches Ungetüm stiessen Hunter und Steven Jones, als sie in der Nähe der Mündung des Murray Rivers im Südosten Australiens fischen gehen wollten. Was sie von weitem für einen Felsen hielten, stellte sich beim Näherkommen als genau so ein Riesenfisch heraus.

Mondfische gelten in freier Wildbahn als gefährdet und werden etwa in Korea, Japan und Taiwan als Delikatesse genossen.

