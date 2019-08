«Obama sollte jetzt schnell Grönland kaufen»

Am Freitag wurde bekannt, dass der US-Präsident Donald Trump abklären lässt, ob es eine Möglichkeit gibt, Grönland zu kaufen. Dies hat nicht nur einige seiner eigenen Berater belustigt, auch das Internet zeigt sich über die Idee des Präsidenten sichtlich amüsiert.

Here's why Donald Trump wants to buy Greenland. pic.twitter.com/IHhVihZ643 — The New Yorker (@NewYorker) August 16, 2019

Andere finden, dass Obama Grönland heute noch schnell kaufen sollte:



Obama should buy Greenland tonight. — Bess Kalb (@bessbell) August 16, 2019

Dieser Twitter-Nuter erinnert an den #GreenShirtGuy:



Danes waking up this morning and finding out that @realDonaldTrump wants to buy #Greenland pic.twitter.com/p9vsywwKfE — Ida Rose Fog-Nielsen (@Ida_Rose_Fog) August 16, 2019

«Eine Durchführungsverordnung, die Grönland zum 51. Staat der USA macht, ist der ultimative Power-Move», schreibt Alec Sears auf Twitter.



Using an Executive Order to make Greenland the 51st state is the ultimate power move pic.twitter.com/xw1oKQFvA0 — Alec Sears (@SearsAl) August 16, 2019

So stellt sich dieser Twitter-Nutzer Grönland in 10 Jahren vor:



Greenland in 10 years. pic.twitter.com/akqWowauyu — jon gabriel (@exjon) August 15, 2019

Mike Drucker sieht in der Grönland-Idee einen Disney-Film widergespiegelt. «Es ist, als würde ein reicher Bösewicht versuchen, ein Sommercamp zu kaufen.»



I know things are bad, but I love that the Greenland story is playing out exactly like a Disney movie where a rich villain tries to buy a summer camp https://t.co/OGGeQhNfi0 — Mike Drucker (@MikeDrucker) August 16, 2019

Ein anderer Twitter-User befürchtet, dass Trump nun einfach den CO2-Ausstoss der USA erhöht, damit das Eis auf Grönland schmilzt.



Now Trump will increase carbon emissions in order to melt Greenland as a negotiating ploy. — Ben Shapiro (@benshapiro) August 16, 2019

Die beste Reaktion auf den Plan des US-Präsidenten kam jedoch nach wie vor von Grönlands Aussenministerin Ane Lone Bagger. Diese liess am Freitag mitteilen: «Wir sind offen dafür, Geschäfte zu machen, aber wir stehen nicht zum Verkauf.»

