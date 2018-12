Samoa ist bereits im Jahr 2019 angekommen

Sie machen den Anfang: Samoa und die Weihnachtsinsel im indischen Ozean feiert das neue Jahr, wenn bei uns am Silvester noch nicht einmal Mittagszeit ist. Um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bricht dort das 2019 an. Es folgen Neuseeland und Australien (12 bis 16 Uhr), China (17 Uhr), Indien (19.30 Uhr) und Russland (22 Uhr).

Ab 23 Uhr liegen auch erste Zeitzonen Europas bereits im neuen Jahr. Nach uns folgen Brasilien (3 Uhr) und Argentinien (4 Uhr), ehe ab 6 Uhr erste Teile der USA im neuen Jahr angekommen sind. Den Abschluss macht die Bakerinsel, wo der 1. Januar erst anbricht, wenn bei uns bereits 16 Uhr ist.

Die grösste Kuriosität in Sachen Jahreswechsel dürfte sich zwischen Samoa und Amerikanisch Samoa abspielen: Die Inseln liegen nur rund 200 Kilometer voneinander entfernt, doch der Zeitunterschied beträgt 25 Stunden. Somit schreibt man in Samoa bereits den 2. Januar noch ehe in Amerikanisch Samoa das neue Jahr angebrochen ist.

(mat/20 Minuten)