Hier fliegen vier Kühltürme in 10 Sekunden in die Luft

In Ferrybridge, England wurde am Sonntag eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Mehr als 140 Häuser wurden vorsorglich evakuiert, bevor das lokale Wahrzeichen abgerissen wurde. Nach nur zehn Sekunden lagen alle vier Kühltürme in Trümmern, übrig blieben riesige Staubwolken.

1968 wurde das Kohlekraftwerk in Betrieb genommen. Vor drei Jahren wurde das Kraftwerk geschlossen, nun macht es Platz für nachhaltigere Energieversorgung. Bis 2025 will Grossbritannien aus der Kohleverstromung ausgestiegen sein.



(ajs)