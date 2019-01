Spiel in Escape Room wird zur tödlichen Falle

Bei einem Brand in einem Escape Room in Polen sind fünf Frauen ums Leben gekommen. Ein Mann wurde nach dem Unglück in der Freizeiteinrichtung im nordpolnischen Koszalin am Freitag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie Feuerwehr-Sprecher Tomasz Kubiak der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.

Escape Rooms sind die Kulisse für Abenteuerspiele, bei denen die Teilnehmer in einem Raum eingeschlossen werden. Um wieder hinauszugelangen, müssen sie eine Reihe von Rätseln lösen. Die Freizeiteinrichtungen werden weltweit immer beliebter. Allein in Polen gibt es rund tausend von ihnen.

Vor Ort vom Unglück berichtete der Nachrichtensender TV3Regiony.



(dmo/afp)