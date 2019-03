Staatsanwaltschaft geht von Rebeccas (15) Tod aus

Am Donnerstag gab es im Fall der seit elf Tagen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin eine Festnahme. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beim Verhafteten handelte es sich um den Schwager des Mädchens.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag schreibt, wurde der Mann nun wieder aus der Haft entlassen. In der Mitteilung heisst es: «Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser konnte einen dringenden Tatverdacht allerdings nicht feststellen und ordnete die Freilassung an.»

Übernachtung im Haus der Schwester

Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass Rebecca Opfer eines Tötungsdeliktes wurde und nicht mehr am Leben ist. Die Ermittlungen der Mordkommission werden mit Hochdruck fortgeführt.

#UPDATE

Der gestern festgenommene Tatverdächtige wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser konnte den dringenden Tatverdacht nicht feststellen und ordnete die Freilassung an. Die Ermittlungen unserer #Moko laufen mit Hochdruck weiter.

^yt https://t.co/lSVRqNlF7o — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 1, 2019

Das Wochenende vom 16. und 17. Februar verbrachte Rebecca bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager. Am Montagmorgen verliess sie das Haus und machte sich auf den Weg in ihre Grundschule. Doch dort kam die 15-Jährige nie an. Wie ihre Verwandten berichten, soll sie die Wohnung frühzeitig verlassen haben.

(fss)