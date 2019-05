«Bin aufgewacht und wollte nicht zur Arbeit»

Seit 2008 kocht Magnus Nilsson im Restaurant Fäviken in Jämtland in Schweden. Dieses war bereits mehrere Male als eines der besten Restaurants der Welt ausgezeichnet worden und in TV-Sendungen wie «Chefs Table» und «Mind of a Chef» vorgestellt worden. Dementsprechend beliebt war es. Nun will Nilsson seinen Beruf als Koch Ende Jahr an den Nagel hängen.

«Ich habe schon immer gewusst, dass das Fäviken nicht für die Ewigkeit ist», sagt Nilsson gegenüber der «LA Times». Es sei ihm auch bewusst, dass die Entscheidung, das Restaurant zu schliessen, in keiner Hinsicht weise sei. «Aber wieso unterhält jemand ein Restaurant wie das Fäviken? Weil man es will. Und zum ersten Mal bin ich aufgewacht und wollte nicht zur Arbeit gehen.»

Bereits voll ausgebucht

Der 35-jährige Vater von vier Kindern will sich in Zukunft stärker um seine Familie kümmern. Ausserdem hat er zusammen mit seiner Frau Tove im vergangenen Herbst eine Apfelplantage gekauft. «Wie man damit Geld macht, weiss ich noch nicht», sagt Nilsson. Im schlimmsten Fall müsse er sich halt wieder einen Job suchen.

Wer nun gehofft hat, Fäviken vor der Schliessung einen Besuch abstatten zu können, wird enttäuscht. Nilsson hat mit seiner Ankündigung gewartet, bis das Restaurant bis Ende Jahr ausgebucht war. «Ich wollte nicht, dass die Leute Tische reservieren, um das Restaurant noch ein letztes Mal zu sehen. Das zieht nur verrückte Menschen an», sagt der Autor des beliebten Buchs «Nordic – Das Kochbuch».

Er möchte ebenfalls verhindern, dass das Restaurant in eine Art Museum umfunktioniert wird. Ihm ist bewusst, dass er das Fäviken problemlos an seine 40 Mitarbeiter übergeben könnte. Das Restaurant sei aber von Anfang an sein persönliches Projekt gewesen. «Ich möchte es nicht einfach übergeben und mich zurückziehen. Ich weiss, dass das eine egoistische Entscheidung ist.»

