Stich in die Lunge – heisse Spur führt nach Wien

Familie und viele Freunde trauern um Michelle F. Die 16-Jährige kam in der Nacht auf Montag in Steyr in Oberösterreich ums Leben. Ihre Mutter fand die leblose Tochter im Kinderzimmer. Dorthin hatte sich das Mädchen mit Saber Akhondzada zurückgezogen. Mit dem 17-Jährigen führte Michelle eine On-Off-Beziehung. Der Afghane ist dringend tatverdächtig.

«Es war ein Stich von hinten in die Lunge, die Tatwaffe wurde später im Kinderzimmer gefunden. Es ist ein Küchenmesser», bestätigte inzwischen der zuständige Staatsanwalt. Das Mädchen dürfte wohl verblutet sein. Die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter läuft weiter auf Hochtouren.

Auffällige Hautmale am Hals

Eine heisse Spur führt die Ermittler nach Wien. In der österreichischen Hauptstadt wurde offenbar das Handy von von Akhondzada geortet. Auch der Facebook-Account des jungen Mannes zeigt, dass er immer wieder in Wien war. Dort werden nun alle alten Kontakte des Jugendlichen überprüft.

Der Afghane kam zwischen 2015 und 2016 nach Österreich. Nachdem er Michelle über Facebook kennengelernt hatte, zog er nach Oberösterreich. Laut Polizei sollen gegen den Tatverdächtigen mit den auffälligen Hautmalen am Hals keine Vorstrafen vorliegen.

(dmo)