Strassenbahn in Lissabon entgleist – 28 Verletzte

In Lissabon ist am Freitagabend eine der historischen Strassenbahnen entgleist. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei 28 Menschen leicht verletzt. Das Tram war in ein Gebäude geprallt und vollständig zerstört.

Bilder örtlicher Medien zeigten einen an einer Hausecke zerschellten Holzwaggon in den engen Strassen des Stadtviertels Lapa. Rund zehn Menschen mussten von Rettungshelfern aus dem Strassenbahnwrack befreit werden, wie die Feuerwehr der portugiesischen Hauptstadt mitteilte.

«Wir haben gesehen, wie die Strassenbahn mit voller Geschwindigkeit angerast kam. Der Fahrer sah panisch aus und die Strassenbahn ist entgleist, als sie die Kurve erreichte», sagte ein Augenzeuge dem öffentlichen Fernsehsender RTP. Das Unglück ereignete sich gegen 18.00 Uhr Ortszeit.

