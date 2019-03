Suche nach Rebecca (15) wird ausgeweitet

Die Mordkommission befinde sich gemeinsam mit Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks sowie Suchhunden am Wolziger See südöstlich von Berlin, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Angaben zur Zahl der Einsatzkräfte konnte sie noch nicht machen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte eine Hundertschaft in einem Waldstück bei Storkow drei Tage lang erfolglos nach dem 15-jährigen Mädchen gesucht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sie getötet wurde. Als tatverdächtig gilt der Schwager der Jugendlichen. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Ermittler baten um Hilfe aus der Bevölkerung

Das Auto von Rebeccas Schwager war nach Angaben der Ermittler durch eine Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden – und zwar am Tag ihres Verschwindens sowie erneut am Tag danach. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise zum Standort des Autos und zum Aufenthaltsort des 27-Jährigen an den fraglichen Tagen.

Rebecca hatte sich am 18. Februar morgens bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz aufgehalten. Sie kam danach nicht zur Schule.

(afp)