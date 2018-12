So viel Geld bringt ein echter Weihnachts-Hit

Man liebt es oder man hasst es, aber um «Last Christmas» führt zur festlichen Jahreszeit kein Weg vorbei. Der Hit des britischen Popduos Wham! wurde im Dezember 1984 veröffentlicht und hält sich seither wacker in den Weihnachtsplaylists. Gemäss einer Übersicht der Berliner Zeitung soll die Schnulze ihrem Komponisten George Michael (respektive dessen Erben) ein jährliches Weihnachtsgeld von rund 8 Millionen Euro einspielen.

Doch gibt es noch andere Lieder, die ihren Komponisten oder deren Erben die Weihnachtszeit versüssen. Giorgio Tebaldi, Leiter Kommunikation der Schweizer Urheberrechtsgesellschaft Suisa, gibt Auskunft über die beliebtesten Weihnachtssongs und wie oft sie bei uns im Radio laufen. Und er erklärt, wann man für die Musik an einer Weihnachtsfeier bezahlen muss.



Herr Tebaldi, alle Jahre wieder – hat die Suisa über die Weihnachtszeit mehr zu tun?

Das Weihnachtsgeschäft betrifft uns zum Glück nicht allzu stark. Unsere Kunden wie TV- und Radiosender oder Ladengeschäfte bezahlen einmal im Jahr für die Lizenz zum Musikabspielen und können dafür so viele Weihnachtssongs spielen, wie sie wollen – oder so viele, wie ihre Hörer und Kunden vertragen.

Haben Sie in etwa eine Ahnung, wie viele Weihnachtssongs im Schweizer Radio gespielt werden?

Leider nein. Wir haben lediglich Auswertungen über die 1000 meistgespielten Titel pro Jahr. Und 2017 schaffte es kein Weihnachtssong in die Top 1000, weder bei den SRG-Sendern noch bei den Privatradios.

Wie viel Tantiemen darf der Komponist von «White Christmas» in dieser festlichen Zeit einstreichen?

Irving Berlin, der Komponist des Songs, hat leider nichts mehr davon, er ist 1989 gestorben. Aber seine Erben werden von den Urheberrechtseinnahmen ganz gut leben können: «White Christmas» ist mit 50 Millionen Exemplaren die weltweit meistverkaufte Single. In der Schweiz spielte der Song 2017 rund 6000 Franken ein. Und das nicht nur in der Weihnachtszeit, er war auch im Sommer vereinzelt im Radio zu hören – vielleicht, um etwas Abkühlung zu bringen.

Wann verfällt sein Anspruch auf Tantiemen, respektive jener seiner Erben?

Ein Song ist bis 70 Jahre nach dem Tod der Komponisten urheberrechtlich geschützt. Bei «White Christmas» heisst das also bis Ende 2059.

Wie schaut es bei «Last Christmas» aus? Hier ist der Komponist George Michael am Weihnachtsabend vor zwei Jahren verstorben. Wer bekommt nun die Einnahmen?

Auch hier können sich die Erben von George Michael über die Urheberrechtseinnahmen freuen.

Können Sie in etwa abschätzen, wie viel dieser Song weltweit pro Jahr abwirft?

Wir haben leider nur Schweizer Zahlen. Und das sind ca. 4000 bis 5000 Franken pro Jahr. In weltweite Zahlen haben wir keinen Einblick. «Last Christmas» wird übrigens in der Schweiz durchschnittlich 80-mal auf Radio-SRG und 600-mal auf Privatsendern gespielt. Hier ein paar Zahlen dazu, wie viel «Last Christmas» abwirft.

Muss ich Tantiemen entrichten, wenn ich unter dem Weihnachtsbaum ein noch geschütztes Lied auf der Blockflöte spiele?

Im Kreise Ihrer Liebsten: Nein. Für den Privatgebrauch fallen keine Urheberrechtsentschädigungen an. Steht der Weihnachtsbaum auf der Bühne im Hallenstadion und Tausende entzückte Fans schauen und kreischen Ihnen zu: Dann muss der Konzertveranstalter Urheberrechtsvergütungen bezahlen.

Wie schaut es aus, wenn ich die Blockflöte versorgt lasse und sonst einen öffentlichen Anlass zu Weihnachten veranstalte?

Wenn dabei Musik abgespielt wird – ab Schallplatte, CD, MP3 oder live –, müssen Sie den Anlass bei der Suisa melden und entsprechende Urheberrechtsvergütungen zahlen.

Welches ist denn der am häufigsten auf Platte oder an Auftritten gecoverte Weihnachtssong?

Das wird wohl ziemlich sicher «White Christmas» sein – wie oben erwähnt ist dies die meistverkaufte Single der Welt. Unter den Top Eleven der weltweit meistverkauften Singles befinden sich übrigens auch noch zwei weitere Weihnachtssongs: «Silent Night», ebenfalls gesungen von Bing Crosby, auf Platz 3 und «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey. Im Gegensatz zu Bing Crosby, der die Songs nur gesungen hat, war Mariah Carey auch Co-Autorin ihres Songs. In den heimischen Kinderzimmern sieht dies etwas anders aus: Vom Samichlaus bekam ich vor kurzem zu hören, dass «I-A ja ja I-A» von Andrew Bond zu denjenigen Songs gehöre, die die Kinder dem Samichlaus am meisten vorsingen würden.