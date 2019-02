Gesperrter Luftraum zwingt Swiss zur Landung

Pakistan und Afghanistan haben wegen der Kaschmir-Krise ihre Lufträume gesperrt. Die Fluggesellschaften Swiss, Lufthansa, Swiss und Austrian müssen daher Umwege und Tankstopps einplanen.

Bei Swiss sind gleich mehrere Routen betroffen. Flug LX146 etwa, der am Mittwochmittag von Zürich Richtung Delhi startete, musste umgeleitet werden und wird rund zwei Stunden länger als üblich dauern, sagte eine Sprecherin am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenportals «Aerotelegraph».

LX181 Bangkok-Zurich is now taking a detour to avoid Pakistani FIR which are closed to due to tensions with India pic.twitter.com/9bhcC38lac