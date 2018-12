TV-Moderatorin (26) stirbt an Schweinegrippe

Die amerikanische TV-Moderatorin Bre Payton ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben, wie BBC berichtet. Erst vor kurzem war bei Payton die Schweinegrippe diagnostiziert worden. Zudem soll sie an Meningitis gelitten haben.

Ihre Freundin Morgan Murtaugh hatte die 26-Jährige am Donnerstag bewusstlos gefunden und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Nur einen Tag später erlag sie ihrer Krankheit im Spital. «Ruhe im Paradies, du wunderbare Seele», schrieb ihre Freundin auf Twitter.

Stark gemacht für Melanie Trump

Die konservative Autorin war häufig als Gastkommentatorin beim US-Sender Fox News zu sehen. Ausserdem schrieb sie für das konservative Online-Magazin «The Federalist». «Bre Payton, unsere geliebte Mitarbeiterin, ist nach plötzlicher Krankheit am Freitag gestorben. Bre hat die Leben von allen in ihrer Umgebung erleuchtet», schreibt das Magazin in einer Stellungsnahme.

Die 26-Jährige war oft auch als bei CNN und BBC zu sehen. Sie kritisierte wiederholt die Berichterstattung über die First Lady Melania Trump. Es werde oft «sexistisch und heuchlerisch» über die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump berichtet.

(20 Minuten)