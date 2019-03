Was war mit diesem ARD-Sprecher los?

Millionen von ARD-Zuschauer machten sich am Donnerstagabend grosse Sorgen um Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer. Dieser sollte, wie der «Stern» schreibt, am Ende der 15-minütigen 20-Uhr-Ausgabe nach dem Wetterbericht eigentlich auf eine spätere Sendung am Abend hinweisen.

Dazu war er jedoch nicht mehr in der Lage: Gemäss der Zeitung musste sich der 69-Jährige am Sprechertisch abstützen und wirkte benommen. Gesagt habe er nichts mehr, woraufhin kurze Zeit später ein schwarzes Bild eingeblendet wurde.

Hofer wirkte schon zuvor fahrig

Wie die Zeitung berichtet, habe Hofer bereits in den Minuten vor dem Beinahe-Zusammenbruch fahrig gewirkt. So soll er sich zum Beispiel mehrfach versprochen haben.

Gemäss «Bild» soll sogar ein Ambulanzfahrzeug vor Ort gewesen sein. Die Tagesschau-Zuschauer zeigten sich derweil auf Twitter besorgt:

@JanHofer Hoffe alles ist gut! Das sah nicht gut aus am Ende der #tagesschau. Was sagt die @ARD_Presse — Michael M (@mimorv1) March 14, 2019

Was war denn gerade mit Jan Hofer los? 5 Versprecher und am Schluss einfach nur dagestanden und Blende auf schwarz - muss ich mir sorgen machen??? #tagesschau #ard #janhofer #mrtagesschau — Miss Morple (@Marylounow) March 14, 2019

Was war mit Jan Hofer los? Zuschauer sorgen sich um „Tagesschau“-Moderator https://t.co/dg81SHPJpp

Alles Gute! pic.twitter.com/WuIJpy5hPf — I.W. Halscheidt (@bookreader37) March 14, 2019

Die Verantwortlichen der Tagesschau geben derweil Entwarnung und schreiben auf Twitter, dass es Hofer am Ende der Sendung schlecht geworden sei. Schuld sei möglicherweise ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte. Nun soll es ihm aber schon wieder besser gehen.

Liebe Zuschauer, am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche. — tagesschau (@tagesschau) March 14, 2019

(rab)