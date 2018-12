Teenager hört am Handy Musik und stirbt

In der Ortschaft Rembau in Malaysia hat sich vergangene Woche ein tragisches Unglück ereignet: Der 16-jährige Mohd Aidi Azzhar Zahrin hatte sich schlafen gelegt und gleichzeitig Musik über die Kopfhörer seines Handys gehört. Am nächsten Morgen fand ihn seine Mutter tot neben dem Bett. Es sei Blut aus seinem linken Ohr geflossen, wie das Magazin «Vice» berichtet.

Umfrage Schlafen Sie mit Kopfhörern? Nein, das könnte ich nie.

Ja, ich habe Probleme beim Einschlafen.

Manchmal.

Die alarmierten Notärzte fanden keine Anzeichen von äusseren Verletzungen. Eine Autopsie zeigte Tage später, dass Zahrin durch einen Stromschlag gestorben war. Der Teenager hatte sein Handy offenbar zum Laden ans Netzteil angeschlossen. Dem malaysischen Nachrichtenportal NST erzählte der Bruder des Opfers, er habe ebenfalls einen leichten Stromschlag verspürt, als er das Ladekabel berührte. Zudem zeigt ein Bild, dass der In-Ear-Hörer des Opfers eine schwarze Brandmarke aufwies.

Drei weitere Fälle in diesem Jahr

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art: Letzten Februar war die 17-jährige Luiza Pinheiro aus Brasilien mit geschmolzenen Kopfhörern in ihren Ohren tot aufgefunden worden. Die Jugendliche hatte laut dem Portal G1 ihr Handy zum Laden an eine Steckdose angeschlossen, als es zu einem Stromschlag kam.

Auch in Indien kam es in diesem Jahr zu zwei tödlichen Unfällen mit Ladekabeln: Im Mai starb eine 46-jährige Frau, als sie beim Einschlafen Musik über ihr Smartphone hörte, wie die «Times of India» berichtete. Nur einen Monat später kam ein 22-Jähriger ums Leben, als er ebenfalls Musik über Kopfhörer hörte, während er das Handy auflud. Der Strom war kurz ausgefallen. Als er wieder anging, starb der junge Mann an einem Stromschlag, wie NDTV berichtete.

Wenn das Ladegerät defekt ist, wird es gefährlich

Ob dem Todesfall aus Malaysia ein defektes Ladekabel zugrunde lag, ist noch unklar. Experten machen allerdings immer wieder darauf aufmerksam, welche Gefahren von defekten Ladekabeln oder von Billiggeräten ausgehen

«Es ist nicht gefährlich, Handys während des Aufladens zu nutzen und beispielsweise Musik zu hören, solange es Geräte renommierter Hersteller sind», erklärt Özcan Vural, Elektroplaner bei DVI Elektroplan GmbH, gegenüber 20 Minuten. «Handys laufen mit Schwachstrom, dennoch sollten sichtbar defekte Kabel ausgetauscht werden», warnt Vural.

Peter Fluri, Leiter Marktüberwachung beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Esti), sagt zu 20 Minuten: «Konforme Ladekabel sind unbedenklich im Gebrauch und werden in der Schweiz und in den benachbarten EU-Staaten in millionenfacher Ausführung täglich verwendet.» Der Behörde seien keine Vorfälle aus der Schweiz bekannt.

(kle/zos)