Tief Fabienne könnte Orkanstärke erreichen

Derzeit bewegt sich das für Sonntag angekündigte Tiefdruckgebiet Fabienne noch über dem Atlantik, wie MeteoNews mitteilt. Bis morgen Abend dürfte Fabienne hierzulande sogar Orkanstärke erreichen.

Ein Tiefdruckgebiet bewegt sich auf die Schweiz zu. (Bild: MeteoSchweiz) Ein Tiefdruckgebiet bewegt sich auf die Schweiz zu. (Bild: MeteoSchweiz)

Der Herbststurm gewinne am südlichen Rand bei Skandinavien als sogenannter Schnellläufer noch weiter an Fahrt und werde in der kommenden Nacht den Ärmelkanal und Nordfrankreich überqueren.

Geschwächte Bäume

Aufgrund der starken Windböen ist von einem Besuch im Wald am Sonntag oder allgemein der Aufenthalt in der Nähe von Bäumen abzuraten, schreibt MeteoNews weiter. «Die meisten Bäume sind aktuell noch belaubt und bieten daher eine grosse Angriffsfläche für den Wind.» Die Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen bestehe auch noch Tage nach dem Sturm.

Weil der Frühling und Sommer zudem sehr trocken verlief, seien viele Bäume geschwächt. Auch ohne äussere Einflüsse brachen deswegen immer wieder Äste ab.

Kaltfront und starker Wind

Im Schweizer Flachland sind laut dem Wetterdienst bereits am Sonntagnachmittag Windböen von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde möglich. In den Abendstunden und in der ersten Nachthälfte trifft nach einem warmen, sonnigen Tag dann die Kaltfront ein.

Erwartet werden teilweise kräftige Regengüsse und Windgeschwindigkeiten von 75 bis 90 km/h. An exponierten und leicht erhöhten Lagen sind durchaus 100 km/h und sogar mehr möglich. Sowohl auf den Jurahöhen, wie auch auf den Voralpen- und Alpengipfeln ist bereits am Vormittag mit Sturm zu rechnen. Am Nachmittag und Abend sowie in der Nacht auf Montag werden gar schwere Orkanböen von bis zu 150 km/h

erwartet.

