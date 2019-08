Fussball-Trainer stirbt kurz nach Sieg

Es war ein historischer Sieg, den die Mannschaft von Trainer Jim Pacey vom englischen Fussballclub Sleaford Town vor wenigen Tagen gegen die Brigg Town Reserves errang. Historisch, weil Paceys Jungs zum ersten Mal in einem Spiel in der «Balcan Lighting Lincolnshire»-Premier-League gewonnen haben.

Doch die Freude währte nicht lange: Wie der «Daily Star» sowie der «Sleafordstandard» schreiben, ist Trainer Pacey nur wenige Minuten nach Spielende auf dem Weg in die Umkleidekabine zusammengebrochen – und gestorben.

Herbeigerufene Ärzte sollen noch versucht haben, den 50-Jährigen wiederzubeleben, dies jedoch ohne Erfolg. Besonders tragisch: Sein Sohn Jay, auch ein Spieler des Clubs, soll dabei gewesen sein, als er starb.

''We are devastated as a club to announce the sad passing of one of our founders Jim Pacey, father of player Jay, at the end of our game against Brigg," a statement issued by the club read.



Rest in peace, Pacey.https://t.co/7iooFbh5LN