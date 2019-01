Zehntausende Touristen fliehen wegen Sturm

Die Ankunft des Tropensturms Pabuk werde am Donnerstag im Süden des Landes erwartet, teilte das thailändische Katastrophenschutzministerium mit. Pabuk bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 104 Stundenkilometern auf den Golf von Thailand zu und könnte ähnlich zerstörerisch sein wie Tropensturm Harriet, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Er ist zudem der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren, der die Region ausserhalb der Monsunzeit erreicht. Er sollte Koh Phangan, Koh Tao und die Insel Koh Samui, wo um den Jahreswechsel Hochsaison ist, Freitagnacht erreichten und dann weiter zum Festland ziehen.

Der thailändische Wetterdienst warnte vor starkem Regen und bis zu sieben Meter hohen Wellen. Normalerweise seien die Wellen im Golf von Thailand nur zwei Meter hoch, sagte Wetterdienstchef Phuwieng Prakammaintara. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde.

Zehntausende Touristen fliehen vor dem Tropensturm

Gemäss Medienberichten sind bereits zehntausende Touristen in «einer Massenflucht» vor dem Sturm geflohen. Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen «fast leer», sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen – dies, obwohl die lokalen Behörden noch keine offizielle Evakuierungsanordnung herausgegeben haben.

Russischer Tourist ertrunken

Auf Koh Samui ertrank am Mittwoch ein russischer Tourist. Er war mit seiner Familie trotz Badeverbots und roter Fahnen am Strand schwimmen gegangen, wie der Polizist Boonnam Srinarat sagte. Der 56-jährige Mann wurde demnach von der starken Strömung ins Meer gezogen. Die Behörden auf Koh Samui haben angekündigt, Notunterkünfte für Urlauber einzurichten, die trotz des Sturms auf der Insel bleiben wollen.



