Heftiges Erdbeben erschüttert Alaska

Ein starkes Erdbeben hat am Freitag den Süden Alaskas erschüttert und in der Grossstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,6 an, der US-Wetterdienst sprach von 7,0.



Das Zentrum des Bebens wurde laut USGS rund 12 Kilometer nördlich von Anchorage registriert. Es ereignete sich demnach in 43 Kilometern Tiefe. Die Behörden gaben vorsorglich eine Tsunamiwarnung für einige Teile der Südküste heraus, später wurde die Warnung wieder aufgehoben.

Diverse Stromausfälle

Das Erdbeben habe die Gebäude in der Region heftig geschüttelt, vereinzelt soll es auch zu Rissen an den Gebäuden gekommen sein, schreibt die Zeitung «Anchorage Daily News». Ob Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Es sei zu diversen Stromausfällen in der Region gekommen.

Der Fernsehsender «KTVA» musste kurzzeitig den Sendebetrieb einstellen. Ein Angestellter sagte zu CNN: «Das Dach unseres Gebäudes ist eingebrochen. Wir kommen nicht mehr in unseres Studio hinein. Computer flogen durch die Luft und unsere Kameras stürzten um.»

Anchorage ist mit 291'826 Einwohnern die grösste Stadt in Alaska und das wichtigste Industriezentrum im Bundesstaat. Die Stadt liegt an der Bucht des Cook Inlet.

Major earthquake in Anchorage. My brother just sent me these pictures of his house. pic.twitter.com/BeCg72sYnz — John Paul (@JPaulWSOC9) November 30, 2018

BREAKING: Tsumami alert issued for southern Alaska after major earthquake hits near Anchorage https://t.co/ypLbtvCPjJ pic.twitter.com/XoMxvtBv9T — CBS News (@CBSNews) November 30, 2018

