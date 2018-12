Tsunami trifft ohne Vorwarnung auf Konzert

Als der Tsunami auf Land traf, spielte die indonesische Rockband «Seventeen» gerade ein Konzert in einem Ferienresort auf dem Strand Tanjung Lesung. Ohne Vorwarnung trafen die Wassermassen die Bühne, die Band und das Publikum. Der ganze Bühnenaufbau wurde dabei weggeschwemmt.

«Die Bühne war sehr nahe am Wasser aufgebaut», erzählt ein Band-Mitglied nach der Tragödie laut «Times of India». Das Wasser sei unglaublich schnell gestiegen und habe alle Menschen vor Ort mit sich gerissen. In der Flut kamen der Bassist der Band und der Tour-Manager ums Leben. Vier weitere Bandmitglieder werden vermisst.

Tsunami in Indonesien

Auch Musikfans unter den Opfern

Auch unter den Konzertgängern befinden sich eine noch unbekannte Anzahl an Toten und Vermissten. Viele weitere haben Knochenbrüche oder andere Verletzungen davongetragen.

Der Sänger der Band hat nach dem Unglück ein emotionales Video auf seinen Instagram-Account geladen. Darin bittet er seine Follower darum, für die noch Vermissten Personen, zu denen auch seine Ehefrau gehört, zu beten und nach ihnen zu suchen.

(doz)