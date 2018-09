Name einer neuen Zeitung sorgt weltweit für Spott

Sie dürfen jetzt nicht lachen, das ist keine Satire! Die Bewohner von Uranus bekommen ab Oktober eine neue Wochenzeitung, die Lokalnachrichten aus der Gegend Pulaski County im US-Staat Missouri herausbringen soll. Die rund 54’000 Einwohner der Region freuen sich zwar schon darüber, doch mit dem Namen des Blattes sind viele äusserst unglücklich: Es soll «Uranus Examiner» heissen – was sich übersetzt etwa als «Untersucher deines Anus» liest.

Bürgermeisterin Luge Hardman vom benachbarten Waynesville ist von der Idee gar nicht begeistert. Sie will das Produkt sogar boykottieren. «Es tut mir leid, aber das Wortspiel im Titel macht uns zum Ziel öffentlichen Spotts», gab Hardman der örtlichen Handelskammer bekannt. Sie werde mit den Herausgebern der Zeitung nicht kooperieren, sagte sie vehement.

«Mit Latex-Handschuhen lesen»

Selbst Darrell Todd Maurina, Chef eines Konkurrenzblattes, liegt der Name wie ein Stein im Magen. Er wünsche dem «Uranus Examiner» viel Erfolg, «aber mit diesem Namen wirkt er nicht wie eine seriöse Zeitung», sagte er zum Sender CBS Philly.

Ausgerechnet die gewagte Wortkombination solle dazu führen, dass die Menschen das Produkt ernst nehmen, glaubt Chefredaktorin Natalie Sanders. Man habe viele andere Wortkombinationen geprüft – Mirror, Constitution oder Express – «aber die Menschen, die uns lieben, mochten ‹Examiner› am besten», sagt sie zum lokalen Sender KY3. Von der neuen Zeitung sollen in einer ersten Phase 15’000 Exemplare verteilt werden, wie das Portal «Thrillist» berichtet.

Die Aufmerksamkeit der Webgemeinde hat der «Uranus Examiner» bereits. «Eine Zeitung, die die Dinge gründlich untersuchen wird», kommentierte ein Nutzer auf Twitter. «Mit Latex-Handschuhen lesen», witzelte ein anderer.

Uranus Examiner promises to get to the bottom of stories https://t.co/m0IbVrr3bq via @MetroUK — Colby Sapp (@Colby1053) September 18, 2018

@PeterMacNicol1 The small town of Uranus, MO now has a newspaper. The Uranus Examiner. Latex gloves please. — GrannyScopp (@GrannyScopp) September 18, 2018

Auch in den Medien wird mit Sarkasmus nicht gespart: «Diese Zeitung wird ganz gross rauskommen», titelte der sonst seriöse «Guardian» einen Artikel über die neue Zeitung. Das Portal River Frontline bebilderte einen Twitter-Post mit den beiden Comicfiguren Beavis und Butt-Head. Und selbst sowohl der Verein professioneller Journalisten (SPJ) der USA als auch die Nachrichtenagentur AP forderten die Leser in ihren Beiträgen auf: «Bitte nicht kichern!»

🤣🤣We cover this in episode 6 of our show, listen now (iTunes episode pinned to our profile). Uranus Missouri’s New Newspaper is the Uranus Examinerhttps://t.co/iqOGdBGI24 #weirdnews #uranus #mizzou — Three Ring Circus Podcast (@CircusPodcast) September 18, 2018

"Cue the giggling: A small Missouri town has a new newspaper called The Uranus Examiner. KYTV reports that the newspaper’s launch was announced Wednesday, just days after GateHouse Media said it was shuttering Pulaski County’s local paper." https://t.co/UXFidjed7z — Society of Professional Journalists (@spj_tweets) September 14, 2018

(kle)