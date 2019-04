Vermeintliches Einzelkind findet 29 Geschwister

Shauna Harrison erfuhr von ihren Eltern erst im Alter von 27 Jahren, dass sie mithilfe eines Samenspenders gezeugt worden war. Jahre später, als sie 41 Jahre alt ist, wird sie auf einmal neugierig, was ihre Herkunft angeht. Vor mehreren Jahren hatte sie auf der Website 23andMe eine DNA-Analyse durchgeführt, wie CNN berichtet. Diese Informationen wollte sie sich nun zunutze machen.

Websites wie 23andMe haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Viele Personen führen die DNA-Tests durch, um mehr über ihre Herkunft und Familiengeschichte zu erfahren, die Tests haben aber auch schon dazu beigetragen, Kriminalfälle zu lösen und Verbrecher zu überführen.

Mehr und mehr Geschwister

Also loggte sich Harrison im Jahr 2017 wieder in ihren 23andMe-Account ein und änderte ihre Einstellungen von einem anonymen auf ein öffentliches Profil. Beinahe sofort meldete sich ein Mann bei ihr. Dieser erklärte ihr, dass sie beide vom gleichen Samenspender gezeugt worden seien. Es sollte aber nicht dabei bleiben. Nur kurze Zeit später hatte Harrison – die als Einzelkind aufgewachsen ist – bereits acht weitere Geschwister gefunden.

Damit nicht genug. Bis heute sind Harrison 29 Geschwister bekannt. Sie alle sind zwischen 24 und 41 Jahre alt, was Harrison zu einem der ältesten Geschwister macht. Allesamt leben die Geschwister in der San Francisco Bay Area. Manche von ihnen waren sogar in die gleiche Schule gegangen oder kannten sich, ohne zu wissen, dass sie miteinander verwandt sind.

Es könnte noch mehr Verwandte geben

«Es war ein seltsames Gefühl, – das ist die einzige Art, wie ich es beschreiben kann – als wir uns getroffen haben, denn wir wussten, dass wir dieselbe DNA haben», sagt Harrison.

DNA testing turned this woman from an only child to one of 30 siblings: Shauna Harrison knows that every morning she could wake up to learn she has a new sibling. https://t.co/sYW6mUBOiS pic.twitter.com/ZiqWDsRnAR