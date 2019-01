Vermisste (13) taucht nach Tod ihrer Eltern wieder auf

Seit dem 15. Oktober galt Jayme Closs als vermisst. Es war der Tag, an dem die Polizei Jaymes Eltern erschossen in ihrem Haus aufgefunden hatte. Von der Tochter fehlte jedoch jede Spur. Nun ist das Mädchen laut BBC wieder aufgetaucht.

Eine verdächtige Person soll im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens und dem Mord an seinen Eltern festgenommen worden sein. Genauere Details hat die Polizei noch nicht bekanntgegeben.

Über 400 Hinweise aus der Bevölkerung

An jenem Tag im Oktober war bei der Polizei ein Notruf eingegangen, bei dem nur undeutliche Geräusche im Hintergrund zu hören waren. Gesprochen hatte niemand. Als die Rettungsdienste vier Minuten später beim Haus ankamen, konnten sie nur noch der Tod der Eltern feststellen. Die Tochter war verschwunden.

In der Folge gingen bei der Polizei über 400 Hinweise aus der Bevölkerung über Sichtungen von Jayme ein. Die Mutter und die Tochter sollen am Tag der Entführung noch gemeinsam an einer Geburtstagsfeier teilgenommen haben.

