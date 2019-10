Zehntausende flüchten wegen Bränden aus L.A.

Im San Fernando Valley, Los Angeles, toben momentan Waldbrände. Laut der «Los Angeles Times» sind bereits 25 Wohnhäuser zerstört worden, 23'000 Personen seien evakuiert worden. Das Feuer brach am späten Donnerstagabend aus und hat sich rasch ausgebreitet.

Bisher sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden und ein weiterer Mann sei aufgrund eines Herzinfarkts gestorben. Insgesamt stehen rund 1000 Feuerwehrkräfte inklusive Helikopter und Löschflugzeugen im Einsatz.

More than 12,000 homes in northern Los Angeles are under mandatory evacuation orders as the Saddleridge Fire explodes to more than 4,000 acres. Follow live updates: https://t.co/dDf3OF6o7H pic.twitter.com/PGWejIZGJP