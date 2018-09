Wenn er Ohrentropfen bekommt, will ich auch!

Die Familie von Chloe Copley hat zwei Labradore. Weil eines der Tiere eine Ohrenentzündung hat, muss Chloes Vater ihm Tropfen verabreichen. Brav stellt sich der Hund vor seinem Herrchen auf und lässt sich am Schluss noch genussvoll die Ohren massieren.

Das macht Hund Nummer zwei offenbar eifersüchtig: Nachdem Chloes Vater mit dem ersten Hund fertig ist, stellt sich auch der zweite vor seinem Herrchen auf und fordert dieselbe Behandlung.

Der Mann bringt es nicht übers Herz, dem Vierbeiner zu erklären, dass dieser die Tropfen eigentlich gar nicht braucht. Um ihn nicht zu enttäuschen, tut der Mann so, als würde er auch dem zweiten Labrador Tropfen in die Ohren träufeln. Am Ende sagt er «Fertig!» – und alle sind glücklich.



(kle)