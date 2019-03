Assamala verzaubert alle mit ihrem Lächeln

Die dreieinhalb Jahre alte Assamala Bibi hat schon viel Leid erlebt: die Vertreibung aus ihrer Heimat Burma, die gefährliche Flucht ohne ihre Eltern, Krankheit und Schmerz. Dennoch strahlt die Kleine vor Lebensfreude. Jeden Morgen erreicht sie als Erste die Klinik von Dr. Jafar in ihrem Flüchtlingscamp in Bangladesh. Am Abend ist sie die Letzte, die geht. Für Assamala ist Dr. Jafars Klinik eine Art Spielecke, in der sie sich aufgehoben fühlt.

Paola Barioli von Medair lernte Assamala letzten Herbst kennen, als die Schweizerin die Klinik besuchte, die mit der Unterstützung der Hilfsorganisation aufgebaut wurde. Die Geschichte des Mädchens beeindruckte sie: Das Kind war zusammen mit seiner älteren Schwester nach Bangladesh gekommen, wo es seit August 2018 mit seiner Grossmutter in einem Flüchtlingscamp wohnt. Nachdem die Lage für die Angehörigen der ethnischen Minderheit der Rohingya immer unsicherer wurde, baten Assamalas Eltern ihre Nachbarn, ihre Tochter auf ihre Flucht nach Bangladesh mitzunehmen.

Der verhasste Arzt ist jetzt ihr «Onkel»

Die anstrengende Reise nahm Assamala sehr mit. Im Lager angekommen, hatte sie hohes Fieber und konnte kaum schlafen oder essen. Die Grossmutter brachte sie zu der neuen Klinik oben auf dem Hügel, die Patienten kostenlos behandelt. Die Begegnung mit Dr. Jafar war keine Liebe auf den ersten Blick: Assamala weinte und liess nicht zu, dass der Arzt sich ihr näherte. Erst als er mit Antibiotika ihre Mandelentzündung heilen konnte, wuchs das Vertrauen. Und irgendwann nannte Assamala Dr. Jafar «Onkel».

Assamalas Geschichte ist eine von vielen. «Es gibt zahlreiche Fälle von Kindern, die die Reise nach Bangladesh mit anderen Erwachsenen antreten, die nicht ihre Eltern sind», sagt Barioli zu 20 Minuten. Die leiblichen Eltern würden die Kinder in ihrer Verzweiflung Angehörigen oder Bekannten anvertrauen. «In den meisten Fällen verlieren sie den Kontakt zu den Kindern. Auch Assamala hat keinen Kontakt mehr zur Mutter. Sie wird sie wohl in nächster Zeit auch nicht treffen, da die Eltern nicht das nötige Geld haben, um nach Bangladesh zu flüchten.»

Medair hilft, sichere Hütten zu bauen

Kutupalong ist das grösste Flüchtlingslager der Welt. Rund 800'000 Mitglieder der muslimischen Bevölkerungsgruppe Rohingya haben sich seit Sommer 2017 hier niedergelassen, nachdem sie aus Burma vor Mord, Folter und Vergewaltigung über die Grenze geflohen waren.

Die Helfer von Medair kümmern sich darum, dass die einfachen Hütten aus Bambus und Planen stabiler sind. «Wir sorgen dafür, dass die Behausungen während der Monsunzeit Regen und Wind standhalten und die Unterkünfte einem menschenwürdigen Dasein entsprechen», sagt Barioli. Auch Strassen und die steilen Hänge, die zu den Hügeln führen, werden gesichert.

Die Bewohner von Kutupalong träumen davon, eines Tages nach Burma zurückzukehren, an den Ort, den sie ihr Zuhause nennen. Sie wollen aber erst zurückgehen, wenn sie dort eine sichere Zukunft für ihre Kinder aufbauen können – und das ist ihrer Ansicht nach derzeit nicht der Fall.

(kle)