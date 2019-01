IT-Spezialist bringt Chapo Guzmán zu Fall

Im Prozess gegen Drogenbaron Joaquín Guzmán alias El Chapo hat ein Zeuge schwer belastende Aussagen gemacht: FBI-Agent Stephen Marston schilderte am Dienstag vor dem Gericht in New York, wie die Behörde mit Hilfe von Guzmáns IT-Techniker Cristian Rodriguez die verschlüsselten Telefongespräche des Drogenbosses knackte.

Insgesamt hat das FBI 1500 Telefonate abgehört, die Mitglieder des Sinaloa-Kartells zwischen April 2011 und Januar 2012 geführt hatten. Wie die «Los Angeles Times» berichtet, war bei rund 200 Anrufen der Boss selbst am Telefon.

«Sie haben uns ja beigebracht, wie Wölfe zu sein»

In einem Gespräch ist zu hören, wie El Chapo Guzmán einem Mitarbeiter rät, nicht die Polizei zu attackieren. «Verfolge keine Polizisten. Sie sind diejenigen, die dir helfen», sagt der Drogenbaron zum Mann. Als dieser erwiderte, dass die Beamten ihn nicht respektierten, meinte El Chapo: «Nimm es gelassen mit der Polizei. Du hast sie schon einmal verprügelt, jetzt werden sie dir gehorchen.» Darauf meinte der Mitarbeiter demütig zu seinem Boss: «Sie haben Recht. Sie haben uns ja beigebracht, wie Wölfe zu sein.»

In einem weiteren Anruf spricht El Chapo mit einem Mann, der sich Gato nennt und offenbar dafür zuständig ist, Bestechungsgelder an die mexikanische Bundespolizei auszuzahlen. «Bekommt er seine monatliche Zahlung?», will El Chapo wissen. «Ja», sagt Gato und reicht den Hörer dem Kommandanten neben sich weiter. «Gato ist Teil der Firma und wird sich um Sie kümmern», verspricht El Chapo. Der Polizist antwortet: «Was auch immer wir für Sie tun können, Sie können sich auf uns verlassen. Sie haben einen Freund hier.»

Der IT-Techniker ist mit den Nerven am Ende

Aus der Aussage von FBI-Agent Marston ging zudem hervor, wie die – nicht ganz freiwillige – Zusammenarbeit mit dem IT-Spezialisten Rodriguez entstand. Die US-Behörde war dem Kolumbianer auf die Spur gekommen. Ein Undercover-Agent kontaktierte Rodriguez im Februar 2010. Er behauptete, für einen russischen Mafiaboss zu arbeiten. Er habe von der Software gehört, die Rodriguez für das Drogenkartell von Sinaloa entwickelt habe, meinte der Undercover-Agent. Sein Chef in Russland wünsche sich ein ähnliches Produkt.

Rodriguez tappte in die Falle und sah sich kurz darauf gezwungen, die Zusammenarbeit mit den US-Behörden aufzunehmen. Er überzeugte die mexikanischen Drogenbosse davon, für ein Update des Systems die Server von Kanada in die Niederlande zu verlegen. Beim Umzug übergab Rodriguez den Verschlüsselungscode an das FBI.

Seine Zusammenarbeit mit der US-Behörde dauerte zwei Jahre, wie die «New York Times» berichtet. Laut der Staatsanwaltschaft in New York hat die stressige Zeit beim Sinaloa-Kartell gesundheitliche Folgen für Rodriguez: Der Kolumbianer erlitt 2013 einen Nervenzusammenbruch. Sein geistiger Zustand habe sich noch mehr verschlechtert, nachdem er erfahren habe, dass Auftragskiller des Kartells ihn ausfindig machen wollen.

(kle)