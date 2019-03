«Sie hat gelbe Nails? Pass auf deine Eier auf!»

Für den 26-jährigen Marwan Alteir aus Huntington Beach in Kalifornien liegt der Schlüssel zur Persönlichkeit einer Frau in ihren Fingernägeln. In seinem auf Social Media veröffentlichten Video «Fingernägel auf den ersten Blick» verbreitet er folgende Theorie: je länger die Nägel und je greller die Farbe des Nagellacks, desto grösser das Risiko, dass eine Frau einem Mann das Herz bricht.

Alteir, der sich auf Twitter Rocky nennt, glaubt einen Weg gefunden zu haben, verschiedene Frauentypen zu kategorisieren. «Hast du es satt, der falschen Frau nachzujagen? Oder hast du herausgefunden, dass deine Freundin ein Psycho ist? Möchtest du die Vorzeichen kennen, bevor du dich auf etwas einlässt?», fragt Alteir im Video. Dann blättert er in seinem sechsseitigen Tutorial, das die verschiedenen möglichen Situationen bebildert.

Aufgepasst: Herzensbrecherin!

Dabei erklärt er: «Das hier sind die Nude-Töne. Ich nenne sie ‹die sicheren Farbtöne›. Du kannst mit geschlossenen Augen schlafen, du musst deine Hoden nicht schützen, während du schläfst und du darfst sogar damit rechnen, dass es am nächsten Morgen Frühstück gibt.»

Auf der nächsten Seite des Dokuments tauchen die «Farben des Regenbogens» auf. Da werde es «gefährlicher» – besonders bei Gelb, sagt Alteir. «Wenn sie den Mut hat, diese Nagellackfarbe zu tragen, dann hat sie auch den Mut, deine Eier abzuhacken.»

Es könne aber noch schlimmer kommen, meint er, wenn sich Frauen ihre Fingernägel in den Formen «Stiletto» (sehr lange und besonders spitz geformte Nägel), «Mountain Peak» (kurze, spitze Nägel) oder «Arrow Head» (Pfeilspitz) feilen liessen. «Das sind ‹Massenvernichtungswaffen›. Auch die Länge der Nägel spiele eine Rolle. «Finger weg bei Frauen mit besonders langen Fingernägeln», warnt Alteir. Diese seien definitiv Herzensbrecherinnen.

254'000 Likes und eine Drohung

Dem Portal «Buzzfeed» erklärt er, weshalb er sich die Mühe genommen hat, das Tutorial zu erstellen: «Ich will meine Bros beschützen.» Er habe eine Umfrage zum Thema bei 20 seiner Freunde und 10 unbekannten Männern durchgeführt. «Ich zeigte ihnen die unterschiedlichen Bilder, und wenn mehr als zwei Typen die gleiche Meinung zu einer bestimmten Nagelform hatten, dann landete die Erkenntnis in meiner Studie.»

Sein Video geht derzeit viral. Nicht nur hat Alteir dafür über 254’000 Likes bekommen, auch posten Dutzende Frauen Fotos ihrer Hände, um sie analysieren zu lassen. Nur eine Userin hatte offenbar keine Freude an seiner Untersuchung: «Sie schrieb mir in einer Privatnachricht, dass sie mich hasse, weil ich ihr Geheimnis gelüftet hätte. Dann drohte sie mir, dass sie herausfinden werde, wo ich wohne, und mein Dokument verbrennen werde.»

