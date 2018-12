«Die Notausgänge waren versperrt»

Die tragische Bilanz der Massenpanik in einem Club in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona: 120 Verletzte, 10 davon schwer, sowie sechs Tote. Während die rund 1000 Musikliebhaber auf das Konzert des Rappers Sfera Ebbasta warteten, soll ein Unbekannter nach Angaben der örtlichen Feuerwehr Reizgas in der Menge versprüht haben.

Ein 16-jähriger Augenzeuge, der mit seiner gleichaltrigen Freundin im Krankenhaus behandelt wurde, erzählt italienischen Medien: «Wir haben getanzt, während wir darauf warteten, dass das Konzert losgeht, als wir diesen beissenden Geruch feststellten. Wir sind zu den Notausgängen gelaufen, aber die waren versperrt. Die Türsteher haben uns gesagt, dass wir zurückgehen sollen.»

Auch andere Zeugen berichten von einem «säuerlichen Geruch».

Jene, die zu spät dran waren und auf den Einlass warteten, erzählen, Menschen gesehen zu haben, die «husteten und Atemprobleme hatten».

Sechs Discobesucher sterben bei Massenpanik

Geländer der Brücke gab nach, Dutzende stürzten in Graben

Das Lokal «Lanterna Azzurra» soll nach einer ersten Rekonstruktion der Zeitung «La Repubblica» drei Notausgänge haben: Einer davon soll zu einer Brücke führen, die einen kleinen Graben überquert und den Club mit dem Parkplatz verbindet.

Als die mehrheitlich jungen Konzertbesucher aus dem Lokal und schliesslich auf Brücke gestürmt sind, soll das Geländer nachgegeben haben. Einige seien daraufhin in einen Graben etwa einen Meter unterhalb der Brücke gestürzt und von den anderen erdrückt worden.



