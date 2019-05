Yoga-Lehrerin irrte 16 Tage alleine in der Wildnis

16 Tage lang irrte die 35-jährige Amanda Eller durch den Makawao-Wald auf der Insel Maui in Hawaii. Am Freitagabend entdeckte sie ein Suchtrupp aus einem Helikopter bei einer Schlucht in der Nähe von Twin Falls. Die Vermisste winkte den beiden Rettern zu. Geschwächt und mit Sonnenverbrennungen – vor allem an den Füssen – wurde sie ins Spital gebracht.

Eller, die als Yoga-Lehrerin und Physiotherapeutin arbeitet, sagte ihrem Freund am 8. Mai, dass sie sich auf eine Wanderung zum Kahakapao Trail aufmachen wolle. Als sie aber am nächsten Morgen noch nicht zurückgekehrt war, alarmierte ihr Partner die Polizei, die kurz darauf ihren SUV am Fusse des Wanderwegs entdeckte. Ihr Handy und ihr Portemonnaie lagen im Wagen. Doch von Eller fehlte jede Spur.

Schuhe verloren

Wie der Sender «ABC News» berichtet, hatte die Frau offenbar im Wald die Orientierung verloren. In den Tagen, die sie in der Wildnis verbrachte, ernährte sie sich von Pflanzen und trank Wasser aus Flüssen und Bächen. Ihre Freunde und Verwandte veröffentlichten Fotos der Verschollenen auf einer Facebook-Seite und boten 50'000 Dollar Belohnung für jegliche Information an.

Retter Javier Cantellops erzählte dem US-Sender, dass Eller «sehr überrascht war, dass wir sie fanden.» Sie habe die Handynummer ihres Vaters sagen können «und wusste auch genau, wie lange sie weg gewesen war», so der Retter. Ihr Gesundheitszustand sei allgemein gut, «nur ihre Füsse sind verletzt und verbrannt, weil sie einige Tage zuvor ihre Schuhe verloren hat.»



(kle)