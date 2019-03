ZDF-Schauspieler wird seit Tagen vermisst

Wo ist Matthias Messner? Seit Sonntag ist der Südtiroler aus Antholz verschwunden. Seine Familie und Freunde machen sich grosse Sorgen um den 42-Jährigen.

Der Schauspieler könnte sich im Raum Perchtoldsdorf in Niederösterreich oder auch in Wien befinden. Zwei Suchaktionen nach Messner mit Hubschrauber und Hundestaffeln blieben bisher ohne Erfolg.

In den sozialen Medien wurde am Dienstag eine Vermisstenmeldung inklusive Fotos veröffentlicht. Die Polizei hat die Suchaktion bereits bestätigt.

Am Mittwoch findet im Perchtoldsdorfer Wald eine grosse Suchaktion nach dem 42-Jährigen statt. «Umso mehr Menschen suchen helfen, umso besser», schreiben Freunde von Matthias auf Facebook.

Personenbeschreibung

Der 42-Jährige sei ohne Jacke, Schlüssel, Handy und Geldbörse unterwegs, heisst es. «Matthi», so nennen ihn seine Freunde, ist 184 cm gross, wiegt zwischen 70 und 80 Kilo, hat dunkelbraune Haare sowie braune Augen und trägt einen 3-Tage-Bart. Der Schauspieler hat einen grünen oder braunen Pulli an und eine dunkle Hose.

Karriere

Messner wurde 1976 in Südtirol geboren und studierte Schauspiel am Franz Schubert Konservatorium in Wien.

Neben dem Theater arbeitete der Südtiroler auch für das Fernsehen. So stand er unter anderem bei der ZDF-Erfolgsserie «Rosenheim Cops» oder bei «Just Married» vor der Kamera.

Seit 2014 ist Matthias Messner bei «Shakespeare in Mödling».

(kat)