Vater von Rebecca richtet Appell an Tatverdächtigen

Am Dienstag wurde aus Ermittlerkreisen bekannt, dass im Kofferraum des Autos ihrer Schwester Jessica (27) Haare der Vermissten gefunden worden waren. Das Auto benutzt auch Florian R., Rebeccas Schwager und Tatverdächtiger.

Jetzt hat sich eine Zeugin gemeldet. Das Mädchen sagt, die 15-Jährige am Tag ihres Verschwindens an einer Bushaltestelle in Berlin gesehen zu haben. «Sie stand ganz normal an der Haltestelle, hat aber auch noch mit jemandem telefoniert», sagte die Schülerin in der RTL-Sendung «Punkt 12» vom Mittwoch.

Appell an den Tatverdächtigen

Die Beobachtung will die vermeintliche Zeugin am 18. Februar um 18 Uhr gemacht haben. Doch da galt Rebecca bereits seit dem Morgen als vermisst. Doch das Mädchen sei sich zu hundert Prozent sicher, dass es die Vermisste gewesen sei, die sie gesehen habe. Ihre Aussage bestätigte sie gegenüber der Polizei.

Auch mit dem Vater von Rebecca konnte RTL sprechen. «Manch einer würde ihm (Florian R., Anmerkung der Redaktion) an die Gurgel gehen. Aber wir glauben das einfach nicht. Die haben sich so gut verstanden.» Zum Schluss des Beitrags macht der Vater dann aber noch eine Aussage, die Fragen aufwirft. «Florian, rede einfach. Klär das, damit die Suche in die richtige Richtung gehen kann», so die Bitte des Vaters an den 27-Jährigen.

(dmo)